Basket, Serie A: Virtus e Venezia a valanga, Tortona supera Pesaro

Larghe vittorie per Bologna e la Reyer, insieme alla squadra di Scariolo in testa alla classifica anche i piemontesi

© ipp Coppia di testa nella Serie A di basket dopo gli anticipi della terza giornata. Virtus Bologna e Tortona sono a punteggio pieno: la squadra di Scariolo è devastante nel terzo quarto e travolge letteralmente Verona in trasferta col punteggio di 85-60, i piemontesi rischiano qualcosa ma alla fine hanno la meglio nel big match contro Pesaro per 81-73. Larga vittoria anche per Venezia a Trieste: 95-78 e friulani ultimi in classifica al terzo ko.

VERONA-VIRTUS BOLOGNA 60-85

Virtus Bologna senza pietà in casa di Verona, i vicecampioni d’Italia travolgono letteralmente gli avversari soprattutto con un terzo quarto devastante, e volano in testa alla classifica a punteggio pieno insieme a Tortona. Bene Mannion e Jaiteh (rispettivamente 13 e 11 punti) per gli uomini di Scariolo, i veneti ci provano con Cordinier, Smith e Anderson ma il risultato è impietoso. Equilibrio solo fino al 31 pari a metà secondo quarto, poi si scatena la Virtus firmando un tremendo parziale di 32 punti a 4 che spezza le gambe ai padroni di casa. Nell’ultima frazione è solo accademia e Bologna passeggia fino alla sirena.



TRIESTE-VENEZIA 78-95

Terzo ko di fila per Trieste che cade anche sotto i colpi di Venezia, dilagante soprattutto nel primo quarto e poi brava ad amministrare il vantaggio fino alla sirena. Massimo vantaggio anche di +22 dopo l’intervallo lungo in un match di fatto sempre senza storia: Reyer trascinata da Willis, Watt e De Nicolao che firmano la seconda vittoria in campionato, Trieste si consola con Davis e Vildera ma non basta.



TORTONA-PESARO 81-73

Va a Tortona il match di alta classifica con i padroni di casa che sembrano avere tutto sotto controllo contro Pesaro fino al +22 a metà del terzo quarto. Dopo l’intervallo lungo arriva però la reazione ospite e il vantaggio viene totalmente dilapidato fino al 71 pari a pochi minuti dalla fine. I piemontesi sembrano a un passo dalla disfatta ma si ricompongono e riallungano con un finale super, che vale anche il primo posto in classifica con la Virtus. Ottimo Charalampopoulos per la Victoria Libertas con 18 punti, Tortona risponde con i 17 ciascuno di Candi e Harper.