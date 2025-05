Trento si prepara alla rivoluzione: coach Galbiati verso Gran Canaria

Se per il 41enne milanese sarebbe un ulteriore step di crescita nella carriera, per ambizioni (EuroCup e ACB) e possibilità di investimento, lo stesso discorso varrebbe anche per il nome che Trento starebbe considerando per prenderne l'eredità: dopo le esperienze da assistente negli 8 anni a Treviso, le stagioni in FIBA Europe Cup (semifinale con Varese nel 2023/24) e BCL (quarti di finale col Galatasaray in questa annata) di Francesco Tabellini alla guida dell'ERA Nymburk (Repubblica Ceca) sono un gran biglietto da visita.