LBA, l'inizio è sempre più vicino: le amichevoli della settimana

L'alba di settembre regalerà diverse sfide di livello: il "City of Cagliari" e il torneo a Trapani domineranno la scena nel weekend che verrà

© X La LBA è ormai dietro l'angolo, e con l'arrivo di settembre è impossibile non iniziare a fare sul serio. Lo smaltimento progressivo dei carichi di lavoro accomunerà tutte le formazioni di Serie A che, da mercoledì in poi, si affronteranno in amichevole in giro per l'Italia o fronteggiarsi con altre big d'Europa, a una ventina di giorni dai primi impegni ufficiali - per alcune, addirittura meno.

A inaugurare la stagione competitiva della pallacanestro italiana sarà il Banco di Sardegna Sassari, col BCL Qualification Round in programma ad Antalya dal 20 settembre: una tra KK Spartak Office Shoes (Serbia) e Juventus Utena (Lituania) sarà la prima avversaria dei sardi. Come preparazione all'annata della Dinamo, il Torneo City of Cagliari 2024 includerà nomi di spicco: venerdì 6 le due semifinali saranno Sassari-PAOK Salonicco e Virtus Bologna-Gran Canaria, con le rispettive vincenti e perdenti a incrociarsi il giorno successivo.

Se per i bianconeri di Banchi il quadrangolare cagliaritano è l'unico appuntamento di una settimana dedicata ancora al reintegro di tutti gli elementi a roster, anche l'avversaria delle V Nere nella prima partita ufficiale di Bologna in patria (semifinale di Frecciarossa Supercoppa alla Unipol Arena, sabato 21 settembre) sarà coinvolta nel prossimo weekend: le GeVi Napoli volerà infatti a Tallinn per la Epicbet Cup. A seconda del risultato contro il Surne Bilbao Basket nella semifinale di venerdì 6, sabato 7 incontrerà quella che tra Paris Basketball e Kalev/Cramo avrà ottenuto lo stesso esito.

Approccio diverso per le altre due semifinaliste di Supercoppa. Prima di incontrarsi a Casalecchio di Reno alle 18 di sabato 21, Olimpia Milano e Reyer Venezia hanno optato per rimanere inizialmente all'interno dei nostri confini e affrontare avversari che si ritroveranno nel corso della prossima LBA. Per la squadra di Messina, tre amichevoli singole e separate (mercoledì 4, ore 18.30, a Tortona contro la Bertram; venerdì 6, ore 17, in uno scrimmage casalingo a porte chiuse con la Germani Brescia; sabato 8, ore 18, contro l'Hapoel Gerusalemme a Vigevano per il Memorial Bottacin); per il roster di Spahija, invece, la partecipazione al Torneo di Jesolo Memorial Silvestrin (semifinale contro Trieste sabato 7 alle 20.45, incrocio nella giornata successiva contro una tra Nutribullet Treviso e UNAHOTELS Reggio Emilia).

Proprio il torneo di Jesolo apre la finestra su un'altra delle partecipanti alle prossime coppe: la Reggio Emilia di Priftis, per aumentare i giri in vista dell'accoppiata LBA-BCL, spezzerà ulteriormente la settimana di allenamenti con il derby emiliano con la Fortitudo Bologna (mercoledì 4 settembre, ore 20.00, a Castelnovo Monti). Dipingendo quasi completamente il quadro delle squadre di LBA che sperimenteranno il doppio impegno stagionale, anche la Dolomiti Energia Trentino continuerà a respirare a pieni polmoni l'aria di casa, facendo scorta per un inizio di stagione riempito anche dalle trasferte di EuroCup: giovedì 5 settembre alle 18 e sabato 7 (stesso orario), Livigno ospiterà le sfide dei bianconeri contro Openjobmetis Varese e Acqua San Bernardo Cantù, valide per il Valtellina Summer Tour.

Non sarà impegnata nelle coppe - stando alle dichiarazioni del presidente, assenza destinata a durare pochissime stagioni - ma gli avversari della Trapani di Repesa di questo settembre sono del massimo livello possibile, stando almeno al panorama europeo: portare in Sicilia il Partizan Belgrado - oltre ai Ryukyu Golden Kings, affrontati dai granata sabato 7 alle 21 nella semifinale "pro forma" del torneo ospitato al PalaShark - rende l'idea dell'impatto esercitato dagli investimenti trapanesi. Ad affrontare la squadra di Obradovic nella prima semifinale del sabato (18.15) sarà la Bertram Tortona: gli avversari che la squadra di De Raffaele incontrerà sulla strada di LBA e BCL non saranno tutte del livello di quelle affrontate in questa settimana, ma è ciò che serve per i primi "fuorigiri" ed entrare subito in ritmo quando ci saranno i 2 punti in palio.

Il resto del panorama di LBA non sarà da meno: da qui a domenica 8, tutte le formazioni incontreranno almeno in un'occasione un'omologa. In ordine cronologico: Trieste-Treviso (mercoledì 4, ore 19, a Monfalcone), Brescia-Hapoel Gerusalemme (giovedì 5, scrimmage a porte chiuse a Milano), Cremona-Cantù (venerdì 6, ore 18, a Livigno), Scafati-Pistoia (sabato 7 a Roma) e Varese-Cremona (domenica 8, ore 18, a Livigno per il sopracitato Valtellina Summer Tour). Chi più ne ha più ne metta, insomma. Anche se più LBA di così è difficile vederne.