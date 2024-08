Napoli, Pangos-Copeland fanno sognare: Avellino spazzata via

BASKET

2000 spettatori per il debutto della nuova GeVi di coach Milicic. Il play canadese smazza assist e la guardia americana è il top scorer

© Ufficio Stampa Esordio vincente per la S.S. Napoli Basket che si aggiudica il primo impegno ufficiale della stagione superando in amichevole, al Fruit Village Arena davanti a 2000 spettatori, l'Avellino Basket (serie A2) con il punteggio di 93-63.

Avvio di gara equilibrato con gli irpini che chiudono avanti di una lunghezza la prima frazione di gioco. Nel secondo quarto gli azzurri di coach Milicic prendono il largo andando all'intervallo lungo in vantaggio di 15 lunghezze con il punteggio di 48-33. Nella seconda parte della gara gli azzurri gestiscono il vantaggio, allungando decisamente nel punteggio, e raggiungendo i trenta punti di scarto. Miglior realizzatore per gli azzurri Copeland con 16 punti. In doppia cifra anche Dreznjak con 13 punti e Totè e Treier con 12 punti. Per Pangos 9 punti e 9 assist, al suo esordio in maglia azzurra.

La S.S. Napoli Basket tornerà in campo domani sera al Pala Del Mauro di Avellino alle ore 20:30 per la seconda amichevole contro gli irpini. L'ingresso sarà gratuito.

Tabellino S.S. Napoli Basket

Saccoccia, Copeland 16, Treier 12, Pangos 9, De Nicolao 2, Druzheliubov 1, Woldetensae 7, Manning Jr. 8, Hall 9, Dreznjak 13, Williams 2, Totè 12, Mabor 2.