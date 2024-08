Tortona, super Kamagate nel test vinto con Monthey-Chablais

BASKET

Nello scrimmage di fine ritiro contro gli svizzeri il centro francese è devastante: 21 punti senza errori al tiro e 9 rimbalzi in 16 minuti

© Ufficio Stampa E’ andata in archivio la prima uscita precampionato della Bertram Derthona 2024/25. Nella sfida che ha chiuso il ritiro di Sauze d’Oulx, al Pin Court della località montana della Val di Susa la formazione allenata da Walter De Raffaele ha vinto per 99-61 contro il BBC Monthey-Chablais, squadra del massimo campionato svizzero.

© Ufficio Stampa

Si è trattato di uno scrimmage con punteggio riazzerato a ogni fine quarto, la squadra bianconera ha portato a casa tutti i quattro periodi, in maniera più evidente il primo, leggermente più combattuti il secondo e soprattutto l’ultimo. E’ stata l’occasione per iniziare a vedere come procede l’integrazione dei diversi volti nuovi, soprattutto tra i giocatori stranieri, con i tanti confermati della passata stagione, tra i quali un Ismael Kamagate inarrestabile dentro l’area come testimonia l’eloquente 9/9 da due per 21 punti e 9 rimbalzi in nemmeno 16 minuti giocati.

“E’ stato un buon allenamento, soprattutto con molta disponibilità da parte di tutti i giocatori, al di là della situazione del momento. Quindi, una buona attitudine per le cose che abbiamo fatto. Andiamo avanti”, è il commento di coach De Raffaele.

Chiuso il ritiro in altura che andava avanti da mercoledì scorso, per la comitiva bianconera c’è adesso il ritorno in sede a Tortona. Dopo il giorno di riposo di oggi, da domani ricomincerà la preparazione nella Cittadella dello Sport fino a giungere alla seconda amichevole estiva, sabato 31 agosto a Livorno contro la Libertas Livorno 1947 neopromossa in Serie A2. Inizio gara fissato alle ore 20.

IL TABELLINO

Bertram Derthona – BBC Monthey-Chablais 99-61

(31-17, 22-14, 22-11, 24-19)

Bertram Derthona: Kuhse 14, Vital 10, Strautins 14, Gorham 9, Kamagate 21, Candi 2, Brizzi ne, Farias ne, Denegri 4, Baldasso 9, Weems 9, Severini 3, Biligha 3, Diodati ne, Zerini 1, Josovic. All. De Raffaele.

Monthey-Chablais: Thompson 13, Honor 7, Kimbrough 7, Causwell 5, Pottier, Sjoberg 3, Merz, Muhr 7, Favre 11, Le Sann 3, Barman 5. All. Chougaz.

Arbitri: Quarta di Torino, Giovannetti di Torino, Gonella di Genova.