Vanoli Cremona, primo test con Verona: Eboua subito in palla

BASKET

Nello scrimmage a porte chiuse contro la Tezenis buona prova del lungo. Positive anche le prestazioni di Zampini e Nikolic

© Ufficio Stampa Al PalaOlimpia ASGM Forum di Verona, la Vanoli Basket Cremona di Demis Cavina è scesa in campo per il primo test match della stagione contro la Tezenis Scaligera Basket Verona degli ex Giulio Gazzotti e Jalen Cannon. Uno scrimmage a porte chiuse, con azzeramento del punteggio alla fine di ogni quarto, utile a verificare i progressi della preparazione iniziata a Cremona e proseguita nel ritiro di Carisolo.

Il quintetto scelto da Cavina è composto da Federico Poser, Phil Booth, Tajion Jones, Paul Eboua e Corey Davis. Per Verona, Jalen Cannon, Ethan Esposito, Liam Udon, Lorenzo Penna e Leonardo Faggian.

I primi punti della stagione sono di Federico Poser dalla lunetta in un inizio di partita ad alta intensità, dove Verona trova con più precisione la via del canestro. Zampini segna una tripla in transizione che permette alla Vanoli di concludere il quarto a contatto con Verona. Nel secondo periodo sono i punti di Luca Conti, Tajion Jones e Zampini a portare in vantaggio i ragazzi di coach Cavina. Vanno a segno anche Poser e Nikolic e l'efficacia delle azioni offensive migliora permettendo alla Vanoli di mantenere distanza nel punteggio e vincere il periodo.

La ripresa vede ancora Verona più concreta sotto canestro, ma è Paul Eboua a trascinare i suoi compagni con 2 schiacciate che lanciano una minifuga nel punteggio del quarto. La fase difensiva coinvolge tutti, Booth e Lacey non sbagliano dall'arco e l'ultimo periodo comincia con l'inerzia dalla parte di Davis e compagni. Poser concretizza un bell'assist di Zampini, ma dall'altra parte è Cannon a riportare sotto nel punteggio la Scaligera Verona.

La partita ha offerto ottimi spunti per il lavoro settimanale, come ha confermato coach Demis Cavina: "Una prima uscita che è servita per mettere insieme le poche cose fatte in ritiro dopo una settimana di grande intensità e questo ha pesato sulle gambe di chi ha lavorato meno questa estate. Mi è piaciuta tantissimo la voglia di partecipare, la voglia di giocare insieme soprattutto in difesa. Non abbiamo fatto canestro ma sono certo che questo dipenda molto dalle fatiche del ritiro. Questa è una squadra con grande energia e dovremo assolutamente usare queste amichevoli per sbagliare e trovare soluzioni ai nostri errori, ma l'importante è che ci sia questo spirito".

Tezenis Verona – Vanoli Cremona (16-12, 20-23, 18-18, 13-13)

Tezenis Verona: Pittana ne, Mbacke, Cannon 10, Gazzotti 4, Faggian 7, Airhienbuwa 7, Palumbo 7, Kuzmanic ne, Esposito 15, Penna 6, Udom 9, Bartoli 2. All. Ramagli

Vanoli Cremona: Eboua 13, Booth 3, Ivanovskis, Jones 6, Davis 4, Conti 8, Zampini 12, Nikolic 11, Poser 6, Lacey 3, Zanotti, Fantoma ne. All. Cavina