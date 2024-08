Pistoia, buona la prima con Livorno: Calabria si gode Forrest

BASKET

Nel primo test stagionale l'Estra supera la Libertas 74-63. Brilla subito il play americano, top scorer dell'incontro con 23 punti

Di fronte a un pubblico particolarmente caldo e numeroso al PalaMacchia, l’Estra Pistoia si impone nel primo test del precampionato in casa della Libertas Livorno per 63-74. Come sempre in questa fase della stagione si fanno sentire i carichi di lavoro (l’Estra si allena da meno di una settimana) e dopo un inizio soft la squadra di coach Dante Calabria ha iniziato a carburare trovando le giuste alchimie sia in attacco che in difesa contro una Libertas, fresca di promozione in A2, che giocava senza i due americani. Adesso un giorno di riposo e da lunedì di nuovo in palestra: prossimo test sabato prossimo a Massa contro la Pielle Livorno (Serie B).

© Ufficio Stampa

PRIMO TEMPO Si va in campo dopo sei giorni di allenamenti con le gambe sicuramente imballate e una partita condizionata dalla poca conoscenza reciproca in campo, oltre che dal gran caldo. L’Estra ha bisogno di qualche minuto per carburare, con gli ex Filloy e Allinei che timbrano il cartellino dall’arco dei 6.75: il primo canestro della pre-season è di Rowan e nel primo quarto i biancorossi tornano vicini grazie alle percentuali da fuori di Forrest (16-12) con Rowan che chiude il periodo sul 18-16.

L’equilibrio regna anche nel secondo periodo ma l’Estra al 15′ riesce a mettere il naso avanti per la prima volta con la bella tripla di Gabriele Benetti, che si alterna nel ruolo di ala piccola con Childs, e Pistoia prova a tenere in mano la partita ma deve incassare il nuovo sorpasso livornese quasi sulla sirena per il 36-34 del 20′.

© Ufficio Stampa

SECONDO TEMPO Dopo la pausa e qualche chiacchiera nello spogliatoio, l’Estra cambia registro nel terzo periodo: immediato pareggio di Brajkovic, poi Childs, Silins e Rowan timbrano il primo parziale importante del match sul 38-49 che galvanizza i biancorossi: difese rocciose, i colpi anche proibiti non mancano e l’Estra riesce a tenere botta e le mani sul match con un altro canestro importante di Rowan quasi sulla sirena per il 49-60 del 30′. L’ultimo quarto è di controllo, oltre che di tanta fatica nelle gambe, con Brajkovic che trascina la squadra in attacco e i conti li chiude Forrest – top scorer alla fine con 23 punti – con un canestro impossibile da tre.

© Ufficio Stampa

IL TABELLINO DI LIBERTAS LI – ESTRA PT 63-74

PARZIALI (20-16, 36-34, 49-60)

LIBERTAS LI: Buca 7, Banks ne, Bargnesi 8, Fratto 6, Fantoni 4, Tozzi 12, Filloy 16, Deri, Allinei 8, Baroni, Soviero 2, Paoletti, Italiano ne. All.: Andreazza

ESTRA PT: Benetti 5, Della Rosa, Anumba, Childs 7, Rowan 16, Forrest 23, Stoch n.e., Cemmi, Saccaggi, Silins 8, Brajkovic 15, Boglio n.e.. All.: Calabria