Brooks, il Mr Wolf di Milano che ora “vede” la finale

Come nella serie con Trento - difficoltosa nelle sfide della Il T Quotidiano Arena e dominante nelle serate dell'Unipol Forum -, l'ingresso del 26enne di Houston nella semifinale è stato graduale: una gara-1 quasi timida, una gara-2 sicura sin dal primo possesso. Nel rimescolamento degli accoppiamenti iniziali attuato sia da Ivanovic che da Messina, Armoni è stato preso in consegna da Hackett: Brooks ha interpretato la fisicità di cui sopra per crearsi spazio non in area ma nelle zone in cui si è dimostrato il migliore di questa stagione di LBA (46.1% da 3 in regular season, nessuno come lui in Serie A; nei playoff è al 37.5% su 8 tentativi a gara).