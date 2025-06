Marko Guduric, a Milano arriva un'icona di Eurolega

L'attuale compagno di Devon Hall e Nicolò Melli (il capitano di Italbasket ha rivelato che il serbo lo chiama affettuosamente umarell!) è infatti un grandissimo attaccante "in seconda battuta", capace di prendersi la licenza di fermare la circolazione se marcato da un difensore vulnerabile in isolamento e a cui affidare il pallone nei momenti che più scottano. Tiratore da 3 col 38.9% in carriera in Eurolega, il serbo è la perfetta spalla di un altro grande creatore di gioco, come ormai gli standard per una squadra da playoff richiede di avere sempre sul parquet. Discorso opposto per la metà campo difensiva: le leve e i kg lo mantengono ottimo in situazioni di movimenti di squadra e in aiuto, mentre gambe non troppo esplosive non invitano ad affidarsi a lui per mettere la museruola al miglior attaccante avversario sin dalla palla a due.