Boom Boom Armoni Brooks: Olimpia, merita più spazio?

Alla 6ª prestazione in Serie A da almeno 20 punti, eguagliando il record di triple segnate in una partita dell'Olimpia (7/10 a Cremona, 8° turno), l'interrogativo circolato nelle menti e nelle discussioni dei tifosi biancorossi non è nuovo: perché Armoni Brooks non trova continuità di impiego, nelle rotazioni di Milano? La risposta l'ha data ancora Ettore Messina: "Per lui la chiave è trovare un accoppiamento difensivo accettabile - stasera ne aveva due (Harrison e Macura), e di non soffrire la fisicità della gara. Questo aspetto in Eurolega è più complicato, rispetto al campionato".