Bologna, Ivanovic: "Dobbiamo giocare in maniera più dura"

Dopo Gara2 contro Milano ha parlato in conferenza stampa coach Dusko Ivanovic: “Stasera Milano è stata migliore di noi per una ragione: hanno giocato con aggressività in attacco e in difesa e noi abbiamo fatto tanta fatica a trovare buoni tiri. Abbiamo giocato tante volte ogni due giorni durante la stagione, siamo abituati: Milano stasera ha preso subito il vantaggio, noi tornavamo a 6-7 punti ma loro riuscivano sempre a riprendere un vantaggio importante con pazienza in attacco, quella che è mancata a noi. Ora dobbiamo vincere due partite, siamo 1-1, andiamo a Milano per giocare in maniera più dura ed energica. Clyburn? Al momento non lo so, vedremo domani con calma.”