Myles Cale tridimensionale: attacca, difende e… realizza miracoli

Arrivato in estate dal Limburg United, alla prima esperienza in una squadra impegnata competizione internazionale per club (EuroCup) dopo un biennio in Belgio, Cale aveva totalizzato meno del 6 di valutazione di gara-2 solamente in 8 serate di LBA in stagione: tra Mannion e Brooks sul perimetro e Mirotic e LeDay sui cambi o in aiuto, il prodotto collegiale di Seton Hall ha faticato a creare separazione e trovare i "suoi" tiri, quelli che lo hanno reso un obiettivo ricercato da mezza Eurolega per la prossima stagione.