10 anni fa la più grande gara di schiacciate di sempre

Spettacolo puro

LaVine arriva al contest, fresco di titolo di MVP nel Rising Star Challenge e del trionfo ottenuto lo scorso anno. I favori del pronostico lo assecondano. Gordon si avvicina con tutta la sua fantasia, creando una vera e propria coreografia colorata, vivace e spettacolare. Il numero 00 dei Magic saltò più volte sopra la testa di Stuff, la mascotte della squadra: epico il salto mentre gira su stesso sopra un hoverboard facendo passare la palla sotto le gambe tese. Fosse stata un'altra gara, sarebbe stato sufficiente per portarsi a casa il titolo.

Stato di grazie

La guardia dei Minnesota Timberwolves è in stato di grazie. I 196 cm sembrano molti di più, il canestro - visto con i suoi occhi - è vicino. Così vicino da replicare la mitica schiacciata che Michael Jordan compì nel 1988. Stacco dalla linea del tiro libero, e palla fatta passare in mezzo alle gambe prima di scaraventarla attraverso l'anello arancione. Omaggio al passato, spavalderia di gioventù e l'NBA - e tutti i tifosi - ringrazia. Su sei schiacciate, Zach LaVine colleziona l'incredibile punteggio di 299 su 300. Soltanto Shaquille O'Neal gli nega il punteggio pieno. Grande amico di Jordan, impossibile fargli uno sgarbo.