IL LUTTO

Nba sotto shock: morto a 29 anni Brandon Clarke, ala dei Memphis

Lo ha annunciato il club. Ancora ignote le cause della morte

12 Mag 2026 - 20:42
© Getty Images

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Tragedia in Nba. L'ala dei Memphis Grizzlies Brandon Clarke è morto all'età di 29 anni. Lo ha annunciato il club. "Siamo profondamente addolorati per la tragica scomparsa di Brandon Clarke. Brandon è stato un compagno di squadra straordinario e, ancor più, una persona eccezionale, il cui impatto sull’organizzazione e sull’intera comunità di Memphis non sarà dimenticato. Esprimiamo le nostre più sentite condoglianze alla sua famiglia e ai suoi cari in questo momento così difficile". Ancora ignote le cause. Il canadese, scelto dai Grizzlies con la 21.a chiamata al draft Nba del 2019, ha trascorso tutte e sette le stagioni in Nba con Memphis.

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