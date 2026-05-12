Nba sotto shock: morto a 29 anni Brandon Clarke, ala dei Memphis

Tragedia in Nba. L'ala dei Memphis Grizzlies Brandon Clarke è morto all'età di 29 anni. Lo ha annunciato il club. "Siamo profondamente addolorati per la tragica scomparsa di Brandon Clarke. Brandon è stato un compagno di squadra straordinario e, ancor più, una persona eccezionale, il cui impatto sull’organizzazione e sull’intera comunità di Memphis non sarà dimenticato. Esprimiamo le nostre più sentite condoglianze alla sua famiglia e ai suoi cari in questo momento così difficile". Ancora ignote le cause. Il canadese, scelto dai Grizzlies con la 21.a chiamata al draft Nba del 2019, ha trascorso tutte e sette le stagioni in Nba con Memphis.