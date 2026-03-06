Basket, Petrucci: "Cardinale vuole l'Olimpia? C'è anche l'Inter. Nba in Italia, a giorni l'annuncio"

Lo sbarco della Nba Europe a Roma e a Milano è vicino. Ad annunciarlo il presidente della Federazione pallacanestro Gianni Petrucci. "Sulla carta oggi sono due le realtà che si stanno manifestando. Sono realtà vere, non sono chiacchiere - ha detto al Giornale Radio Rai - Questo accordo NBA-FIBA in conferenza stampa è stato già sancito. Dovrebbe essere firmato nei prossimi giorni di marzo. Garbajosa (presidente Fiba Europe, ndr), quando è venuto a Torino, ha confermato che l'accordo c'è. E porterà entusiasmo, due squadre come Roma e Milano che avranno la sigla Nba, ma continuando a giocare nel campionato italiano. Io personalmente tifo per questa realtà. Chi è scettico rimanga scettico".



Con il progetto Nba Europe, il proprietario del Milan Gerry Cardinale sembra sia interessato all'acquisto dell'Olimpia: "Questo lo leggo dal giornale. Io però dico che anche l'Inter è interessata - ha affermato Petrucci - Da quello che avevo saputo, da quello che avevo intuito e non solo intuito. Per cui io posso dire quello che leggo dai giornali. Peraltro il Milan è stato presente a Londra con Cardinale e anche con Ibrahimovic. E so che hanno parlato pure sul palco. Quindi questa è una realtà".