Mondiali: i convocati della Costa d'Avorio, la novità é l'interista Bonny

15 Mag 2026 - 17:34
Inter-Torino 5-0: Bonny gol (entrato al 72')  © IPA

Inter-Torino 5-0: Bonny gol (entrato al 72')  © IPA

La Costa d'Avorio si presenta ai Mondiali del 2026 con una rosa composta da oltre una dozzina di campioni d'Africa del 2024, ma con un volto nuovo: l'attaccante dell'Inter Ange-Yoan Bonny. Nato ad Aubervilliers e cresciuto nelle giovanili francesi di Tours e Châteauroux, Bonny vanta due presenze con la nazionale francese Under 21, ma poche settimane fa ha espresso il desiderio di giocare per il paese dei suoi genitori. Campione d'Italia con l'Inter, squadra a cui si è unito la scorsa estate, Bonny ha disputato 46 partite in tutte le competizioni in questa stagione, segnando 7 gol e fornendo 8 assist. Tra i convocati da Emerse Faé figurano anche l'attaccante del Villarreal Nicolas Pépé, la cui storia recente con la nazionale è stata alquanto travagliata - non è stato convocato per la Coppa d'Africa - e gli esterni Yan Diomandé e Amad Diallo. Metà della rosa selezionata da Emerse Faé è composta dai campioni della Coppa d'Africa 2024, come Franck Kessie, Wilfried Singo ed Evan Ndicka. I giocatori selezionati. - Portieri: Yahia Fofana (Rizespor), Mohamed Koné (Charleroi), Alban Lafont (Panathinaikos) - difensori: Emmanuel Agbadou (Besiktas), Clément Akpa (Auxerre), Ousmane Diomandé (Sporting), Guela Doué (Strasburgo), Ghislain Konan (Gil Vicente), Odilon Kossounou (Atalanta), Evan Ndicka (Roma), Wilfried Singo (Galatasaray) - centrocampisti: Seko Fofana (Porto), Parfait Guiagon (Charleroi), Franck Kessié (Al-Ahli), Christ Inao Oulaï (Trabzonspor), Ibrahim Sangaré (Nottingham Forest), Jean-Michaël Seri (Maribor) - attaccanti: Simon Adingra (Monaco), Amad Diallo (Manchester United), Yan Diomandé (Lipsia), Oumar Diakité (Cercle Bruges), Evann Guessand (Crystal Palace), Ange-Yoan Bonny (Inter), Bazoumana Touré (Hoffenheim), Elye Wahi (Nizza), Nicolas Pepe (Villarreal).

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