Internazionali: Il duo Bolelli-Vavassori in semifinale nel doppio, battuta coppia Heliovaara-Patten

La coppia di doppio azzurra composta da Simone Bolelli e Alessandro Vavassori approda alle semifinali degli Internazionali. Gli azzurri, che in stagione hanno vinto a Rotterdam e a Madrid hanno superato i rivali tradizionali, il finlandese Harri Heliovaara e l'inglese Henry Patten, prime teste di serie del torneo con il punteggio di 7-5 7-6 (4) in un'ora e 48'. Era la quarta volta che si affrontavano in stagione, in semifinale ad Adelaide e Doha e nella finale del 1000 in Florida.