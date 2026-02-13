NBA

Gli Utah Jazz perdono le partite di proposito: arriva maxi multa

La franchigia colpevoe di "tanking": scendendo in classifica si avvantaggiano per il prossimo draft

13 Feb 2026 - 10:37
L'Nba ha inflitto una multa di 500.000 dollari agli Utah Jazz per "gestione della squadra contraria allo spirito dello sport". Negli Usa questa pratica si chiama "tanking": si verifica quando squadre, che sono già fuori dalle fasi finali, tentano di raggiungere una classifica più bassa a fine stagione per ottenere migliori possibilità nel prossimo draft, dove un sorteggio favorisce le franchigie classificate peggio. Anche gli Indiana Pacers sono stati puniti per lo stesso motivo, con una multa di 100.000 dollari. Utah Jazz, attualmente 13o su 15 nella West Conference (18 vittorie e 37 sconfitte), ha abbracciato questa pratica in modo evidente nelle ultime settimane facendo uscire i suoi migliori giocatori alla fine del terzo quarto, anche quando la partita era ancora aperta.

"Questo comportamento, che dà una priorità così evidente al draft rispetto ai risultati delle partite, indebolisce la Nba come competizione e noi risponderemo con fermezza a qualsiasi azione futura che comprometta l'integrità delle nostre partite.", afferma il commissario Adam Silver, citato in un comunicato.

