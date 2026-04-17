Addio a Oscar Schmidt: la leggenda del basket brasiliano aveva 68 anni, giocò anche in Italia
L'ex cestista era malato da tempo: è morto nella giornata di venerdì in un ospedale di San Paolo
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Oscar Schmidt, leggenda del basket brasiliano è morto all'età di 68 anni. Lo storico cestista, che in Italia ha giocato per ben otto stagioni con la Juvecaserta (oltre che con la pallacanestro Pavia), si è spento in un ospedale all'Ospedale Municipale Santa Ana, a Santana de Parnaíba, nello tato di San Paolo dopo un malore. Unico brasiliano nella Hall of Fame dell'Nba, Schmidt ha lottato oltre 15 anni contro un tumore al cervello "con coraggio, dignità e resilienza, rimanendo un modello di determinazione, generosità e amore per la vita" come ha dichiarato la sua famiglia.
"Oscar lascia un'eredità che va oltre lo sport e ispira generazioni di atleti e ammiratori in Brasile e nel mondo" la nota dei familiari. Schmidt, soprannominato 'Mano Santa', non ha mai giocato in Nba, ma in Brasile era amatissimo per il suo impegno con la nazionale, con cui ha partecipato a cinque Olimpiadi consecutive (eguagliando un record) e stabilito numerosi primati realizzativi. Schmidt ha detenuto il record di punti segnati in carriera (49.737) fino al 2024, quando venne superato da LeBron James. In Italia ha militato con le maglie di Juvecaserta (1982-1990) e Pavia (1990-1993).
Sui social media, il figlio ha pubblicato un toccante tributo: "Come figlio, ho solo da dire: papà, mi mancherai. Onorerò tutto ciò che mi hai insegnato su come essere un uomo e cercherò di essere almeno il 10% dell'essere umano che sei stato. Sei stato un esempio di vita per me e non ti dimenticherò mai, mai", ha scritto Felipe Schmidt. Alto 2,05 m per 110 kg, Oscar è conosciuto in tutto il mondo come Mão Santa, ('mano santa' in portoghese) per la sua precisione al tiro.
Stella assoluta della Juvecaserta, durante la sua carriera italiana si guadagnò il primo posto nella classifica assoluta di punti realizzati nel campionato, venendo scalzato successivamente da Antonello Riva che però giocò quasi il doppio delle partite del brasiliano. Con i suoi 13 957 punti rimane comunque il giocatore straniero che ha segnato di più, con una media complessiva di 34,6 punti per gara e picchi di oltre 60 punti. Analizzando i cestisti con almeno 100 presenze nel campionato italiano, è il giocatore che più volte ha superato quota 50 punti segnati in una sola gara, nello specifico 28 volte su 403 gare disputate (circa 7%), davanti ad altre due leggende come Dražen Dalipagić (15/241 pari al 6,2%) e Joe Bryant (14/247, circa il 5,7%). La Juvecaserta ritirò la sua maglia numero 18, e nel 2016 ha anche ricevuto la cittadinanza onoraria della città di Caserta.