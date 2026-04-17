Addio a Oscar Schmidt: la leggenda del basket brasiliano aveva 68 anni, giocò anche in Italia

"Oscar lascia un'eredità che va oltre lo sport e ispira generazioni di atleti e ammiratori in Brasile e nel mondo" la nota dei familiari. Schmidt, soprannominato 'Mano Santa', non ha mai giocato in Nba, ma in Brasile era amatissimo per il suo impegno con la nazionale, con cui ha partecipato a cinque Olimpiadi consecutive (eguagliando un record) e stabilito numerosi primati realizzativi. Schmidt ha detenuto il record di punti segnati in carriera (49.737) fino al 2024, quando venne superato da LeBron James. In Italia ha militato con le maglie di Juvecaserta (1982-1990) e Pavia (1990-1993).