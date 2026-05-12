NBA

Nba Playoff: Lakers ko 4-0 e LeBron apre al ritiro

La stella 40enne di Los Angeles dopo l'eliminazione: "Non ho più nulla da dimostrare in questa Lega"

12 Mag 2026 - 11:31
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L'eliminazione dei Los Angeles Lakers per mano degli Oklahoma City Thunder lascia aperti interrogativi pesanti sul futuro di LeBron James. Dopo il netto 4-0 subito nella serie contro i campioni in carica, il fuoriclasse dei Lakers non nasconde amarezza e delusione e, al termine di gara-4, non esclude nemmeno l'ipotesi del ritiro dal basket giocato.

In conferenza stampa il numero 23 ha tracciato una sorta di bilancio della sua esperienza in gialloviola: "Ovviamente il titolo vinto nel 2020 era il motivo per cui sono venuto qui, per riportare la squadra alla vittoria", ha spiegato James riferendosi al successo conquistato nella bolla di Orlando. Parlando invece dell'ultima stagione, il veterano ha ammesso di aver vissuto una situazione inedita: "È stata un'esperienza nuova per me, non mi era mai capitato di essere la terza opzione in attacco della squadra".

Il tema centrale resta però il futuro. Con il contratto in scadenza a giugno, James non ha fornito certezze sulla prossima stagione e ha lasciato aperta anche la possibilità di smettere. "Non so cosa mi riserverà il futuro, continuate a chiedermi del ritiro e io rispondo che ci penserò quando arriverà il momento", ha dichiarato. LeBron ha comunque ribadito di amare ancora il gioco e di sentirsi competitivo, pur sottolineando di "non avere più nulla da dimostrare in questa lega".

Le prossime settimane saranno quindi decisive per capire quale sarà la scelta del quattro volte campione Nba, che ha spiegato di voler discutere il proprio futuro insieme alla famiglia. La sensazione è che James possa restare ancora un anno nella lega, ma non è affatto scontato che lo faccia ancora con la maglia dei Lakers.

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