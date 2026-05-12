Nba Playoff: Lakers ko 4-0 e LeBron apre al ritiro

In conferenza stampa il numero 23 ha tracciato una sorta di bilancio della sua esperienza in gialloviola: "Ovviamente il titolo vinto nel 2020 era il motivo per cui sono venuto qui, per riportare la squadra alla vittoria", ha spiegato James riferendosi al successo conquistato nella bolla di Orlando. Parlando invece dell'ultima stagione, il veterano ha ammesso di aver vissuto una situazione inedita: "È stata un'esperienza nuova per me, non mi era mai capitato di essere la terza opzione in attacco della squadra".