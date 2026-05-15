Tennis, Bozzetti: "Con Binaghi valutiamo come riportare grande tennis a Milano"

15 Mag 2026 - 11:15

"È stato ottimo" l'incontro a Roma con il presidente della Federazione italiana tennis e padel Angelo Binaghi e "stiamo valutando insieme la possibilità di riportare il grande tennis a Milano". Lo ha detto Giovanni Bozzetti, presidente di Efg Consulting e di Fondazione Fiera Milano, a margine di Investopia 2026, in corso a Milano. Come Fondazione Fiera Milano "abbiamo messo a disposizione il nostro quartiere per alcuni tornei", ha aggiunto Bozzetti.

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