Tennis, Bozzetti: "Con Binaghi valutiamo come riportare grande tennis a Milano"

"È stato ottimo" l'incontro a Roma con il presidente della Federazione italiana tennis e padel Angelo Binaghi e "stiamo valutando insieme la possibilità di riportare il grande tennis a Milano". Lo ha detto Giovanni Bozzetti, presidente di Efg Consulting e di Fondazione Fiera Milano, a margine di Investopia 2026, in corso a Milano. Come Fondazione Fiera Milano "abbiamo messo a disposizione il nostro quartiere per alcuni tornei", ha aggiunto Bozzetti.