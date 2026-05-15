MotoGp: Gp Catalogna, Acosta davanti in prequalifiche, Bagnaia in Q2
Pedro Acosta su Ktm ha fatto segnare il miglior tempo nelle prequalifiche del Gran Premio di Catalogna, valido per il Mondiale della MotoGp. Lo spagnolo ha girato in 1'38'710 e ha preceduto il connazionale Alex Marquez secondo su Ducati del Team Gresini a +0.018 millesimi. Terzo tempo per il sidafricano Brad Binder sull'altra Ktm a +0.070. Per quanto riguarda gli italiani, sesto tempo per Fabio Di Giannantonio su Ducati del Team VR46 a +0.109 e settimo per Marco Bezzecchi su Aprilia a +0.121. Fuori dalla top ten Francesco 'Pecco' Bagnaia su Ducati, staccato di +0.350, e preceduto anche da Enea Bastianini 11esimo con la sua Ktm. I due saranno costretti a partire dalla Q2, come anche lo spagnolo Jorge Martin su Aprilia che a causa di un'altra caduta senza conseguenze non è andato oltre il 17esimo tempo.