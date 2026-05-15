MotoGp: Gp Catalogna, Acosta davanti in prequalifiche, Bagnaia in Q2

15 Mag 2026 - 16:14

Pedro Acosta su Ktm ha fatto segnare il miglior tempo nelle prequalifiche del Gran Premio di Catalogna, valido per il Mondiale della MotoGp. Lo spagnolo ha girato in 1'38'710 e ha preceduto il connazionale Alex Marquez secondo su Ducati del Team Gresini a +0.018 millesimi. Terzo tempo per il sidafricano Brad Binder sull'altra Ktm a +0.070. Per quanto riguarda gli italiani, sesto tempo per Fabio Di Giannantonio su Ducati del Team VR46 a +0.109 e settimo per Marco Bezzecchi su Aprilia a +0.121. Fuori dalla top ten Francesco 'Pecco' Bagnaia su Ducati, staccato di +0.350, e preceduto anche da Enea Bastianini 11esimo con la sua Ktm. I due saranno costretti a partire dalla Q2, come anche lo spagnolo Jorge Martin su Aprilia che a causa di un'altra caduta senza conseguenze non è andato oltre il 17esimo tempo.

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