MotoGP Barcellona, Alex Marquez vola nelle Libere 1

15 Mag 2026 - 13:20

Alex Marquez domina la prima sessione di prove libere del GP di Catalogna a Barcellona, chiudendo in testa con il tempo di 1:39.950 e precedendo Jorge Martin e Fabio Di Giannantonio. Lo spagnolo del team Gresini è il primo a scendere sotto il muro dell'1:40 e conferma un ottimo passo sul tracciato del Montmelò. La sessione è stata segnata dalla caduta di Jorge Martin in curva 12: il pilota Aprilia scivola e finisce contro la propria moto dopo l'impatto con le barriere, rientrando poi ai box visibilmente dolorante ma senza conseguenze gravi. Il Race Manager Aprilia Paolo Bonora spiega che Martin ha riportato solo un lieve dolore al braccio sinistro e che gli accertamenti medici non evidenziano problemi rilevanti. Condizioni complicate in pista per le basse temperature, attorno ai 16 gradi, che rallentano il riscaldamento delle gomme e incidono sulla prestazione complessiva dei piloti. Nel finale Marquez migliora ulteriormente il riferimento grazie a due settori record. Sessione positiva anche per Enea Bastianini e Marco Bezzecchi, costantemente nelle prime posizioni, mentre Francesco Bagnaia fatica a trovare feeling con la moto e chiude nelle retrovie dopo diversi tentativi di modifica del setup. Le pre-qualifiche sono in programma alle 15, in diretta su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW.

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