Coppa d'Africa al via in Gabon: Senegal e Costa d'Avorio favorite

13 gennaio 2017

Parte sabato 14 la trentunesima edizione della Coppa d'Africa , che terminerà il 5 febbraio con la finale allo Stade d'Angondjé di Libreville. Si gioca in Gabon , anche se la competizione ha rischiato di cambiare sede: le elezioni di fine agosto infatti sollevarono diverse proteste, tanto che nelle settimane successive cirolarono addirittura voci sul possibile trasferimento in un altro Paese. Il rischio è stato solo sfiorato e la coppa verrà giocata nello Stato dell'Africa centrale come previsto.

Le sedici squadre sono suddivise in quattro gironi: a passare sono le prime due che poi si affronteranno nei quarti di finale. Il calcio d'inizio della Coppa d'Africa 2017 verrà dato dal Gabon , padrone di casa, e dalla Guinea-Equatoriale , all'esordio in questo torneo. Il campo sarà quello dello Stade d'Angondjé di Libreville, l'impianto più grande del Paese che ospiterà ancha la finale. Gli altri impianti che verranno utilizzati sono lo Stade de Franceville , tra le principali città dello Stato africano, lo Stade d’Oyem e lo Stade de Port-Gentil .

LE FAVORITE

La Coppa d'Africa 2017 parla decisamente italiano: le due grandi favorite per la vittoria finale, Costa d'Avorio (campione in carica) e Senegal, hanno in organico alcuni tra i più grandi e giovani talenti della Serie A, come Franck Kessié e Keita Balde. La nazionale arancione, campione in carica, è al top nelle scommesse, piazzata a 4,50 su Snai. Seguono, a 6,50, i 'Leoni della Teranga'. La terza piazza delle quote èriservata all'Algeria, a 7,00, mentre a 8,00 ci sono Camerun e Ghana che a loro volta precedono l'Egitto di Mohamed Salah a quota 10 e i padroni di casa del Gabon che vanta tra le sue fila Pierre-Emerick Aubameyang, attuale capocannoniere della Bundesliga e favorito (a 6,00), nelle scommesse sul miglior bomber della competizione.