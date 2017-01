Coppa d'Africa, Girone D: il Ghana vuole la rivincita

11 gennaio 2017

La sconfitta per 9-8 subita nella finale di due anni fa contro la Costa d'Avorio brucia ancora. Il Ghana di Grant cercherà di rifarsi in Gabon e cercherà di correre insieme ai campioni in carica, al Senegal e all'Algeria verso la vittoria finale. Molti dei 23 chiamati dall'ex tecnico del Chelsea giocano in campionati europei: oltre ad Acquah e Badu che giocano in Serie A, ci saranno Baba Rahman (difensore dello Schalke), Daniel Amartey (difensore del Leicester), Jordan (Aston Villa) e André Ayew (West Ham). Non mancherà nemmeno Asamoah Gyan , capocannoniere, capitano e recordman de Le stelle nere.

Uganda

L'Uganda arriva in Gabon come migliore seconda delle qualificazioni. I ragazzi di Sredojević cercheranno di onorare la competizione ma, sulla carta, sono molto indietro rispetto a Ghana ed Egitto. Tra di loro non ci sono calciatori che militano in campionati europei di rilievo, a parte Faruku Miya (Standard Liegi, Belgio) e Luwagga William Kizito (Rio Ave, Portogallo). Le Gru hanno avuto anche dei problemi economici prima della Coppa d'Africa: il governo è riuscito a stanziare appena 540mila dollari per la trasferta in Gabon, molti meno dei due milioni richiesti dalla Federazione calcistica locale. Per questo motivo, i parlamentari ugandesi hanno deciso di autotassarsi, contribuendo con 150 dollari a testa e riuscendo a raccogliere circa 58mila dollari.