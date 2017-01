Coppa d'Africa, Girone D: l'Egitto vuole tornare protagonista

12 gennaio 2017

Mali

Il Mali si presenta in Gabon grazie a un'eccellente vittoria nel girone di qualificazione: Le Aquile hanno raccolto cinque vittorie e un pareggio, mettendosi alle spalle Benin, Guinea Equatoriale e Sud Sudan. I ragazzi guidati da Alain Giresse sono inseriti in un girone molto difficile, con Ghana ed Egitto favorite per il passaggio del turno. Il Mali potrà però contare su alcuni elementi di valore come il centrocampista offensivo del Crystal Palace, Bakary Sako. Un altro giocatore sul quale Giresse può contare è Moussa Marega, attaccante del Porto in prestito al Vitória Guimarães. Non manca, infine, un calciatore proveniente dalla Serie A: si tratta del difensore dell'Udinese, Molla Wague.