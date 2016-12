Altre notizie

Anis Amri, fermato per un controllo casuale, aveva reagito urlando "Allah Akbar" e sparando

Ufficializzate la dimissioni dell'ormai ex premier dopo la sconfitta nel referendum

Accertamenti per il presidente del Milan. Il dottor Zangrillo tranquillizza

Il presidente del Consiglio ammette la sconfitta e annuncia che salirà al Quirinale per rimettere il mandato nelle mani del Capo dello Stato

Per oltre quarant'anni è stato al potere governando l'isola di Cuba vedendo passare da Eisenhower a Obama

Il Comandante ammette al congresso del suo partito: "Forse questa è una delle ultime volte che parlerò in questa sala"

Eroe per la sinistra, dittatore sanguinario per i nemici. La vita del Lider Maximo

Fidel Castro e l'argentino Guevara: i loro sogni e i loro ideali si incontrarono in Messico, nel 1955. Da lì la costruzione di un progetto che pose fino alla loro amicizia dieci anni dopo

LA MOGLIE DEL PRESIDENTE

La prima First lady non americana alla Casa Bianca: 46 anni, slovena, arrivata negli States per fare la modella