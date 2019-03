Milan, La Collina dei Ciliegi porta il vino rossonero in Greater China

29/03/2019

È sempre più gioco di squadra tra La Collina dei Ciliegi e il Milan: la cantina veronese dell’imprenditore Massimo Gianolli mette a segno un altro assist e rafforza la collaborazione con il club Rossonero in nome del vino diventando ‘Official AC Milan Licensed Wine’ per l’area della Greater China (Cina, Hong Kong, Macao e Taiwan). Il fuorisalone della 100.ma edizione della China Food & Drinks Fair di Chengdu, la più importante esposizione‐piattaforma per la promozione del vino nel Paese del Dragone, ha segnato il debutto delle 4 etichette (Amarone, Brut, Merlot e San Siro), già griffate Milan dal 2017, nel nuovo ruolo di Licenziatario Ufficiale per il vino del Club Rossonero in un’area strategica di quasi 1,5 miliardi di persone.