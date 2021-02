Isola dei famosi 2021, anche Paul Gascoigne tra i concorrenti

EX LAZIO

L'ex laziale andrà in Honduras per la nuova stagione del reality targato Mediaset

Paul Gascoigne sarà uno dei concorrenti della nuova edizione dell'Isola dei Famosi che partirà a metà marzo su Canale 5 con la conduzione di Ilary Blasi. L'ex centrocampista della Lazio, 54 anni il prossimo maggio, volerà dunque in Honduras verso le spiagge di Cayo Cochinos dove si metterà alla prova: "Pensavo a una vacanza ma non sarà così. Mi porterei mio padre, la curva Nord della Lazio e Mourinho" aveva detto recentemente alla Gazzetta dello Sport.

LA NOTA UFFICIALE

"Ci siamo quasi… siamo agli sgoccioli. A voi Paul Gascoigne. Per lui è tempo di volare direttamente in Honduras! Paul vuole proprio lasciare il segno sull’Isola e infatti promette grande spettacolo. Dopo la carriera come calciatore è pronto a lanciarsi nel vuoto da un elicottero e nuotare verso le splendide spiagge di Cayo Cochinos. Siamo sicuri che il suo spirito sportivo sarà decisivo nel mantenere il gruppo coeso. L’Isola è pronta ad accogliere l’ex talento della nazionale inglese e della Lazio, e voi?"