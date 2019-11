Campioni di Vita: il progetto che sensibilizza i giovani sui valori dello sport

Onestà, fair play e impegno: gli studenti delle scuole superiori di Padova hanno ritrovato questi temi a “Campioni di Vita”, nel primo di un ciclo di sei incontri in altrettante città italiane, che ha l’obiettivo di sensibilizzare i giovani sui valori dello sport e, in particolare, della pratica sportiva in condizioni di disabilità. I ragazzi infatti hanno ascoltato le testimonianze di due icone dello sport italiano come Adriano Panatta e Andrea Lucchetta, e degli atleti paralimpici Oney Tapia e Federica Maspero, che hanno raccontato le loro esperienze e incitato il giovane pubblico a fare sport.