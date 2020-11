Oral-B e Michelle Hunziker: "Vi svelo il mio segreto per un sorriso wow"

PUBLIREDAZIONALE

Solare, ironica, bellissima, ha il sorriso più iconico della tv. E da oggi, ha un segreto in più per prendersene cura. Michelle Hunziker, attrice e conduttrice di successo, è il volto della nuova campagna di Oral-B Go Electric, che invita tutti gli italiani a passare allo spazzolino elettrico, ad oggi utilizzato solo dal 20%, percentuale più bassa rispetto ai maggiori Paesi europei. Protagonista della campagna è il nuovo Oral-B iO™, lo spazzolino elettrico di ultima generazione nato da più di 6 anni di ricerca e sviluppo in casa Oral-B, il brand di Procter & Gamble leader del mercato dell’igiene orale e pioniere nello sviluppo degli spazzolini elettrici ad alta connettività. Oral-B è la marca di spazzolini elettrici più raccomandata dai dentisti nel mondo.

Michelle, attenta al suo sorriso fin da quando era piccola – «Mia nonna – confida – mi diceva sempre: prenditi cura dei tuoi denti, ti accompagneranno per tutta la vita!» -, è stata conquistata dal nuovo spazzolino elettrico che con la sua tecnologia rivoluzionaria, il design futuristico ed elegante e l’esperienza personalizzata, le ha regalato una pulizia più efficace e ha trasformato i momenti quotidiani dedicati all’igiene orale in qualcosa di davvero speciale. Sono bastati pochi sguardi e “qualche touch” per far capire a Michelle, sempre alla ricerca di esperienze sensazionali, che il nuovo Oral-B avrebbe portato la brushing experience a un livello mai sperimentato prima. Una tecnologia che, al motto di “Go Electric”, rivoluziona il modo di prendersi cura del proprio sorriso, trasformando un gesto quotidiano in qualcosa di altamente desiderabile.

«Mi conoscete: la mia vita e il mio lavoro si basano sul sorriso e prendermene cura per me è fondamentale. Sono una persona curiosa per natura che ha sempre voglia di sperimentare, ma mai avrei pensato di poter provare qualcosa di simile semplicemente lavandomi i denti. Passare allo spazzolino elettrico è stato una rivelazione. E il nuovo Oral-B iO™, poi, mi ha lasciata senza parole. E’ interattivo, intelligente, finanche… sorridente. Proprio come piace a me! Un alleato sensazionale per un’esperienza stra-ordinaria e risultati ancora più “Wow”!» - commenta Michelle Hunziker.

Ma questo è solo l’inizio: la rivoluzione del lavarsi i denti è alle porte. E Michelle ne è così entusiasta che sta preparando qualcosa di davvero speciale per far conoscere agli italiani lo spazzolino elettrico e quanto sia straordinario… Stay tuned & go electric!

(contenuto publiredazionale)