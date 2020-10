Andriy Shevchenko protagonista della campagna digitale di Ajax Systems

CONTENUTO SPONSORIZZATO

Andriy Shevchenko, ambasciatore sul mercato italiano di Ajax Systems, è protagonista di una divertente campagna digitale per promuovere l'antifurto intelligente del produttore ucraino di sistemi di sicurezza. Una collaborazione partita a fine agosto e che ora si concretizza in una serie di video comici in formato televendita media shopping, la famosa trasmissione televisiva italiana, con lo slogan "Rispettato persino dagli attaccanti".

"Sono lieto di supportare le aziende ucraine sul mercato italiano e spero che questa cooperazione sia reciprocamente vantaggiosa. Conosco bene il marchio Ajax, si è affermato bene in Ucraina. L’Italia è la mia seconda casa e vorrei che le persone vivessero in pace e sicurezza anche nella mia seconda casa" ha detto Shevchenko.

Il sistema di sicurezza wireless Ajax è il più premiato in Europa. Oggi protegge oltre 600.000 utenti in oltre 100 paesi in tutto il mondo. L’obiettivo principale della campagna è consolidare e rafforzare la posizione di Ajax sul mercato italiano della sicurezza.