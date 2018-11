Sci Alpino femminile e maschile, Parmacotto nuovo sponsor

22/10/2018

Parmacotto scende in pista con la Federazione Italiana Sport Invernali e diventa sponsor delle Squadre Nazionali di Sci Alpino femminile e maschile. L’accordo di partnership tra le due realtà è stato annunciato in una conferenza stampa giovedì scorso.



Da quest’anno Parmacotto sceglie di sostenere gli atleti delle Squadre Nazionali di Sci Alpino riconoscendo nella FISI e nei suoi atleti gli stessi valori alla base della propria filosofia: promuovere la tradizione e l’eccellenza del Made in Italy oltre a qualità e attenzione ai bisogni e alle esigenze di un consumatore moderno, consapevole e attento ai principi del “sano” e del “naturale”.



Parmacotto sceglie di essere al fianco degli atleti delle Squadre Nazionali con “AZZURRO”: il Prosciutto Cotto di alta qualità, con meno 25% di sale rispetto alla media per un’alimentazione sana e sportiva e vestito di azzurro come la Nazionale. Parmacotto sarà presente con il proprio logo sull’abbigliamento tecnico delle nazionali sponsorizzate.



"Siamo felici di iniziare un percorso di collaborazione con FISI. Abbiamo scelto di affiancare la Federazione perché condivide gli stessi valori della nostra azienda. - sottolinea Andrea Schivazappa, Amministratore Delegato Parmacotto - La Federazione ci rappresenta perché ha un’immagine giovane e attraverso gli atleti azzurri vuole trasmettere principi sani, gli stessi principi che l’azienda sta portando avanti. Il nostro cammino insieme a loro si inserisce in una fase di riposizionamento più dinamico del brand".