Rebellin, il camionista tedesco che lo investì sarà estradato in Italia

© ansa

Wolfgang Rieke, il camionista tedesco che lo scorso 30 novembre scorso travolse e uccise il campione di ciclismo Davide Rebellin, sarà estradato in Italia e ora spetta alle autorità dei due Paesi concordare tempi e modi perché sia consegnato ai carabinieri. La decisione risale in realtà a circa un mese fa, quando il camionista fu rimesso in libertà, e il suo difensore, l’avvocato Andrea Nardin, ha già presentato ricorso al Tribunale del Riesame di Venezia chiedendo che la misura cautelare venga annullata o per lo meno sostituita con gli arresti domiciliari (udienza il 14 luglio), ma per la prima volta da quel terribile giorno è stato possibile rileggere le carte dell’inchiesta, da cui emergono dettagli che hanno fatto concludere al giudice che Wolfgang Rieke è "del tutto insensibile a qualsiasi forma di scrupolo" e il suo comportamento denota una "stupefacente assenza di alcun segnale di rimorso".