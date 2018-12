Libri, Cristiano Militello ci fa sorridere con mille "Cartelli d'Italia"

05/12/2018

Da "Striscia lo striscione" a "Striscia il cartellone" il passaggio è veloce per chi, come Cristiano Militello, sa come farci ridere pescando dal quotidiano. Scritte assurde, cartelli strani, insegne e cognomi improbabili: tutto vero, preso dalle nostre strade, niente di inventato e con un potere comico irresistibile. Tutto questo in "Cartelli d'Italia - (presa in) Giro d'Italia in 1000 cartelli" libro curato dall'artista di Striscia la Notizia e Radio R101 e i cui proventi finiranno alla fondazione Tog (che aiuta i bimbi neurolesi).



TITOLO: CARTELLI D'ITALIA - (PRESA IN) GIRO D'ITALIA IN 1000 CARTELLI

AUTORE: CRISTIANO MILITELLO

EDITORE: BALDINI+CASTOLDI

PAGINE: 376

PREZZO: 17 EURO