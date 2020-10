Gillette lancia la nuova la linea per i King della barba: De Rossi e Argentero testimonial

CONTENUTO SPONSORIZZATO

Daniele De Rossi è stato uno dei primi in Serie A a lanciare lo stile del calciatore con la barba, naturale che sia lui (assieme all'attore Luca Argentero) uno dei testimonial di King C. Gillette, il nuovo marchio di casa Gillette nato con l’obiettivo di aiutare ogni uomo ad agire da maestro nella cura quotidiana della barba.

King C. Gillette propone una gamma sia di strumenti di rasatura che di prodotti per il grooming, perfetto per rispondere al 100% alle esigenze dell’uomo con la barba, in fatto di cura, stile e perfezione dei risultati. Per la prima volta nella storia di Gillette, nasce una linea così completa e qualitativamente ineguagliabile, per aiutare ogni uomo ad agire da maestro nella cura quotidiana della barba, potendo contare sulla migliore e più completa offerta di soluzioni pratiche e affidabili, per definire perfettamente il proprio stile individuale.

Daniele De Rossi ha commentato: “Essere testimonial di un brand così importante è non solo un onore, ma una responsabilità verso tutti quelli che portano la barba perché devono sentirsi rappresentati ed avere fiducia in King C. Gillette ”. Luca Argentero: “È veramente lusinghiero diventare il volto di un brand così importante, fin da subito l’ho vista come un’avventura che non vedo l’ora di intraprendere!”.