Sportmediaset lancia i propri canali broadcast su Facebook e Instagram

Tv, sito, social, canali broadcast: l’offerta dell’informazione sportiva targata Mediaset si arricchisce, scommettendo sempre di più sulle nuove tecnologie. SportMediaset punta sui social per essere sempre più vicina al proprio pubblico, fornendo un’informazione gratuita e in tempo reale sui principali temi sportivi. Da oggi è più facile rimanere aggiornati sulle notizie e sulle tendenze social del momento del mondo dello sport. Dopo il lancio del canale Whatsapp l’offerta di SportMediaset per la propria community di utenti si amplia grazie ai canali broadcast di Facebook e Instagram.