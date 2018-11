Un gol per Genova: Lidl aiuta i genovesi colpiti dalla tragedia del ponte Morandi

11/10/2018

Lidl Italia, con il prezioso patrocinio del Comune di Genova, ha organizzato la manifestazione benefica “Un Goal per Genova” martedì 9 e mercoledì 10 ottobre 2018 in Piazza De Ferrari anche in occasione dell’amichevole Italia-Ucraina, disputata mercoledì proprio nel capoluogo ligure, allo stadio Luigi Ferraris

“La tragedia che ha colpito la città di Genova ha fatto scaturire tante energie positive che si traducono in solidarietà e vicinanza – sostiene il consigliere delegato Stefano Anzalone – Il calcio è uno sport che unisce e rappresenta una cassa di risonanza per moltiplicare queste energie. L’iniziativa a cui diamo il patrocinio è anch’esso un momento importante di solidarietà nei confronti delle persone colpite”.



Nicola Selleri, Direttore Regionale di Lidl Italia dichiara: “Come Premium Sponsor degli Azzurri sappiamo che la passione degli italiani per il calcio è forte. Oggi, grazie ad un piccolo gesto simbolico come dare un calcio ad un pallone, trasformiamo la passione in aiuto concreto per chi ne ha bisogno. Ringraziamo il Comune di Genova per il patrocino e per aver creduto in questa attività”.