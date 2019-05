Un libro a settimana: Muhammad Alì è ancora il più grande!

07/05/2019

Quanti libri sono stati scritti su Cassius Clay, al secolo Muhammad Alì?

Quanti volumi fotografici hanno raccolto le sue immagini? Difficile dirlo. Ma il personaggio, da tempo entrato nel mito, non invecchia e le opere a lui dedicate hanno sempre un sapore di novità.

Non fa eccezione "Muhammad Alì" libro fotografico edito da Skira e a cura dei giornalisti Mario Pastonesi e Giorgio Terruzzi.

Si tratta di un intenso ritratto del più straordinario pugile della storia.

Nel volume non ci sono foto dell'ultima fase della vita del campione quando, seppur afflitto dal morbo di Parkinson, non ha mai evitato di mostrarsi in pubblico.

Questo perché il volume vuole essere un omaggio al grande campione, negli anni della sua prodigiosa carriera. Cento immagini, dentro e fuori dal ring, dove sono mostrati momenti cruciali della sua vita sportiva e non.

Cento scatti illuminati, sempre e comunque, da questa figura iconica di pugile che va oltre al pugilato.

Cento doni preziosi e attuali che Alì ha offerto ad ogni singola persona come un tesoro senza prezzo e senza tempo. Doni per gli appassionati dello sport, per gli emarginati, per i compagni di viaggio, per i bambini, per la sua gente. Un ritratto a 360° di un uomo capace di battersi con successo su ring diversi tra loro. Quelli che gli hanno dato tre volte il titolo mondiale dei pesi massimi, ma anche quelli della lotta per i diritti civili dei neri americani, quelli dell'integrazione e della comunicazione.



TITOLO: MUHAMMAD ALÌ

EDITORE: Skira

CURATORI: Marco Pastoresi, Giorgio Terruzzi

PAGINE: 176

PREZZO: euro 38