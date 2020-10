Un libro a settimana: "Ho visto Diego e dico 'o vero" di Ciro Ferrara

IL LIBRO

In anteprima uno stralcio scritto da Maradona tratto dalla prefazione di "Ho visto Diego e dico 'o vero" di Ciro Ferrara, ex difensore del Napoli e amico di Sportmediaset: Ti ricordi, Ciro? Una volta ci «beccarono» insieme in una discoteca di Milano Marittima: il giorno dopo tu eri preoccupatissimo per le conseguenze, io assolutamente tranquillo. Come sempre! Ormai gli anni sono sessanta, sì. E mi fa molta impressio­ne, perché quando ripenso a Napoli mi sembra ieri. Mi capita di ascoltare ancora ’O surdato ‘nnammurato e di commuovermi, liberando l’emozione per goderne com­pletamente, proprio come mi è sempre piaciuto fare. So­no lontano, troppo; ma, quando sento quella musica, tut­to si ripresenta davanti a me, esattamente così com’era. Oltre il tempo, appunto, che alla fine è soltanto un fasti­dioso accessorio: ciò che conta è la sostanza, come il fat­to che sette anni dei miei sessanta li ho passati lì. E nel mio cuore valgono almeno tre volte tanto.

Tutte quelle facce che mi ritrovai davanti già dal mio arri­vo in città, alla presentazione al San Paolo, e poi ancora tante volte allo stadio sono ancora qui, davanti ai miei occhi. Ma­gicamente. Perché chi ama non dimentica, questo lo sap­piamo benissimo io, te e tutti quelli che vivono a Napoli. Una città che mi ha accolto fin dal primo momento come un fratello, mi ha letteralmente riempito d’amore. Ora, tra l’altro, sono diventato anche cittadino a tutti gli effetti di quella che ho sempre sentito come casa. Un fatto inevitabile.

Ero a Napoli quando ho vinto il mondiale con l’Ar­gentina nel 1986, ero a Napoli quando mi sono sposato e quando sono nate le mie due amate bambine Dalma e Giannina. A Napoli, ancora adesso, ci vive mio figlio Die­go Jr., che ogni giorno mi somiglia sempre di più. È in quella splendida città che mi sono fatto uomo e che sono diventato veramente «Maradona». Perché lì ho trovato tutto quello che mi serviva, anche per giocare a calcio co­me piace a me: il sentimento puro e sincero, tutto ciò che ho sempre cercato. Istintivamente.

LIBRO Ho visto Diego e dico 'o vero

AUTORE Ciro Ferrara

PAGINE 224

EDITORE Cairo

PREZZO 16 euro