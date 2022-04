"Nel cuore della Sud": un libro carico di amore per la Roma

LA NOVITA'

In una pubblicazione delle Edizioni Eraclea, Mauro De Cesare ripercorre una vita di passione per i colori giallorossi

La passione per una squadra di calcio può partire da lontano e toccare vette inimmaginabili, anche quando attraversa vari decenni e quando viaggia parallelamente a una professione che in qualche modo la riguarda, come quella di giornalista sportivo. È questo il messaggio lanciato da Mauro De Cesare nel suo ultimo lavoro “Nel cuore della Sud”, il racconto dell’amore per la Roma e per quel modo di vivere le partite che solo una curva può far vivere. twitter

De Cesare, 37 anni di onorata carriera al Corriere dello Sport-Stadio, affronta l’argomento così: “Il mio pensiero va a chi mi ha “spalancato” una finestra su un mondo straordinario. Il calcio non è solo un pallone preso a calci. Il pallone mi ha permesso di entrare ancor più in simbiosi con mia mamma, con gli amici del quartiere con i quali tutto è condivisione, con milioni di persone che conoscono la parola passione, con gente sconosciuta a cui ti lega l’emozione e la purezza di abbracci meravigliosi e spesso, quasi sempre, sconosciuti. Lì dove batte il cuore. È perdersi in un sogno. e sognare è il segreto della vita. Anno dopo anno, innumerevoli e intime emozioni. Sempre e per sempre innamorato di Roma e della Magica Roma. Dai pannolini alla pensione”.

Il viaggio inizia da bambino, con la prima magliettina giallorossa ricevuta in regalo, le partite in salotto con il SuperTele, la scoperta delle emozioni di “Tutto il calcio minuto per minuto”. Poi arriva anche il giorno dell’esordio: “Domenica mattina, ore 6, sono già sveglio. Alle 14,30, all’Olimpico, Roma-Catania. Capisco, o almeno credo, cosa significhi essere tifosi. Se ti innamori di una ragazzina senti le farfalle nello stomaco. Se ami la Roma, senti le farfalle, ma sono talmente tante che non tocchi cibo e la colpa non è della biondina del piano di sopra. Ma sei innamorato! Non riesco a mandare giù neppure una mollica”. Si va avanti con tante domeniche in curva in compagnia della mamma Mariolina e con tutte le canzoni imparate a memoria.

Finita l’adolescenza arriva la grande occasione di lavorare al Corriere dello Sport, mollando l’università, ma senza mai mollare la passione per la Roma e per la curva. “Staffetta domenicale tra redazione e Olimpico. A volte “inviato” dal direttore all’interno della Sud. Per carpirne umori, programmi, perfino rabbie. Come quella che nel maggio 1981 spinse i più facinorosi, per rabbia e ingiustizia, a cercare scontri. Ma si gioca a Torino, la Roma sfida nella terz’ultima di campionato la Juve. Finisce zero a zero, tra polemiche, scudetto perso e centimetri “misurati” al veleno tra Boniperti e Viola”.

Un racconto divertente e romantico, che spiega ai più giovani come sia cambiato negli anni il rapporto tra la gente e il calcio, ma anche come si è evoluto il giornalismo sportivo, che l’autore ha onorato per tanti anni prima da cronista sul campo e poi da “graduato”, all’interno della redazione calcio del Corriere dello Sport-Stadio.

Mauro De Cesare

NEL CUORE DELLA SUD

Prefazione di Valerio Mastrandrea

Edizioni Eraclea

Pagine 138

€ 12,50