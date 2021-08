“Match Point”, il racconto dello sport di Dario Ricci

Mai come nel periodo olimpico la competizione raggiunge i suoi punti più elevati. Medaglie che sfuggono per un respiro o vengono agguantate prendendole con un’unghia. Drammi sportivi che si consumano accanto a gioie che si ricordano per una vita. Ma non è solo una prerogativa di un’Olimpiade. I momenti decisivi nello sport vengono vissuti ogni giorno, in ogni manifestazione anche ai livelli più bassi. Quella linea tra il paradiso e l’inferno è l’argomento più bello da raccontare in un libro con tutte le emozioni connesse. Dario Ricci, voce radiofonica tra le più popolari, ha messo insieme tante di queste storie, recenti o meno, alcune rimaste solo nella memoria di persone che soffrivano davanti al video in bianco e nero per le imprese di Vera Caslavska o di Fausto Coppi.