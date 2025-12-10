Tornei, sponsor ed esibizioni: come e quanto guadagnano Sinner e Alcaraz

Una stagione da incorniciare dal punto di vista sportivo ma anche economico per i due campionidi Redazione
Due campioni di cui tutti vogliono un pezzetto. Jannik Sinner e Carlos Alcaraz sono sempre più il volto del mondo del tennis. Una condizione, in campo e fuori, che porta pressioni e responsabilità ma anche fama e guadagni. Tornei, sponsor, esibizioni: le fonti di guadagno dell'italiano e dello spagnolo sono molteplici e tutte ben redditizie, tanto da produrre un fatturato da azienda. Secondo stime prodotte dalla Gazzetta dello Sport i guadagni della "Sincaraz enterprise" si attesterebbero intorno ai 130 milioni: 66 per Sinner e 64 per Alcaraz. Ma vediamo nel dettaglio come si compone questa somma.
I "ricavi caratteristici" dell'attività di un tennista sono rappresentati dai "prize money", ovvero i premi in denaro messi a disposizione dai tornei. Sinner e Alcaraz nell'ultima stagione hanno dominato la scena, mettendo le mani sui trofei più ambiti e prestigiosi: Slam e Master1000 sono stati cosa loro, con solo le briciole lasciate agli avversari. In termini di guadagni questo si traduce con premi lordi per 19,1 milioni a Sinner e 18,8 per Alcaraz. Somme che sono state tassate secondo le aliquote del Paese in cui sono stati vinti. Inoltre i tornei 250 e 500 hanno la possibilità denaro per invogliare giocatori famosi a partecipare: per il numero 1 e 2 del mondo ormai si viaggia intorno al milione come gettone. Alcaraz ha preso parte a 5 di questi tornei e Sinner a 3 per guadagni stimati rispettivamente intorno ai 5 e 3 milioni.
La voce più consistente nei guadagni dei due tennisti è quella legata a sponsor e merchandising. Nel 2025 tra sponsor tecnico (Nike) e vari collaborazioni commerciali Sinner ha guadagnato una cifra vicina ai 37 milioni mentre Alcaraz si attesta sui 35. Un gap che si spiega con il maggior numero di aziende che hanno scelto l'italiano come volto (14) contro le 10 dello spagnolo.
Anche le esibizioni rappresentano un asset chiave nel portafoglio di Sinner e Alcaraz. In questa stagione gli eventi extra circuito hanno portato 6 milioni di dollari nelle tasche dell'altoatesino (frutto della vittoria al Six Kings Slam di Riyadh) e 4,5 in quelle del murciano (che ha partecipato anche alla Laver Cup, alla Battle of Legends di Porto Rico e alcuni incontri in questi giorni negli Usa).
Infine nel bilancio dei due campioni rientrano altre due voci: il bonus pool e il profit sharing. Il primo non sarebbe altro che quota di profitti che l'Atp divide tra giocatori e tornei 1000 (50 e 50): nel 2025 Sinner ha incassato circa 3 milioni contro i 600mila euro di Alcaraz. Una differenza dovuta alla differenza di rendimento nella passata stagione. Il Bonus pool invece rappresenta il premio aggiuntivo in denaro che l'Atp corrisponde in base ai punti guadagnati in tornei 1000 e 500 nella stagione in corso: Sinner rimane a bocca asciutta, non avendo preso parte al numero minimo di eventi, mentre Alcaraz ha ricevuto circa 2,4 milioni.