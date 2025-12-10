Tornei, sponsor ed esibizioni: come e quanto guadagnano Sinner e Alcaraz

I "ricavi caratteristici" dell'attività di un tennista sono rappresentati dai "prize money", ovvero i premi in denaro messi a disposizione dai tornei. Sinner e Alcaraz nell'ultima stagione hanno dominato la scena, mettendo le mani sui trofei più ambiti e prestigiosi: Slam e Master1000 sono stati cosa loro, con solo le briciole lasciate agli avversari. In termini di guadagni questo si traduce con premi lordi per 19,1 milioni a Sinner e 18,8 per Alcaraz. Somme che sono state tassate secondo le aliquote del Paese in cui sono stati vinti. Inoltre i tornei 250 e 500 hanno la possibilità denaro per invogliare giocatori famosi a partecipare: per il numero 1 e 2 del mondo ormai si viaggia intorno al milione come gettone. Alcaraz ha preso parte a 5 di questi tornei e Sinner a 3 per guadagni stimati rispettivamente intorno ai 5 e 3 milioni.