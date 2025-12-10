Milan, per la porta spunta Alisson: ma c'è il nodo ingaggio

Il portiere del Liverpool andrà in scadenza nel 2027 e i rossoneri lo valutano in caso di mancato rinnovo di Maignandi Redazione
In vista della prossima stagione il Milan ha un grosso rebus da risolvere, quello relativo alla porta e al futuro di Mike Maignan. Il francese andrà in scadenza a giugno 2026 ma, al momento, il rinnovo sembra abbastanza complicato.
Con la trattativa ferma, i rossoneri iniziano a guardarsi attorno e a valutare chi potrebbe prendere il posto dell'ex Lille. Secondo quanto riportato da Sky Sport Suisse, nelle ultime ore sarebbe spuntato anche il nome di Alisson: il portiere del Liverpool ha il contratto in scadenza nel 2027 e i Reds potrebbero decidere di cederlo la prossima estate. Le ultime indiscrezioni parlano anche di contatti già avviati con l'entourage del brasiliano, ma un'eventuale trattativa risulterebbe molto complicata.
In primis, il Liverpool dovrà fissare il prezzo del cartellino: Alisson, 33 anni compiuti lo scorso ottobre, potrebbe anche essere ceduto a una cifra ragionevole, soprattutto se non rinnoverà, ma di certo i Reds non vorranno svenderlo. In più, c'è l'ostacolo ingaggio: attualmente l'ex Roma percepisce più di 8 milioni di euro l'anno, una cifra decisamente fuori portata per le casse rossonere.
Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Diavolo starebbe valutando anche il profilo di un altro brasiliano. Si tratta di Hugo Souza, portiere classe '99 del Corinthians: il club lo valuta 12 milioni di euro.