Tennis italiano protagonista su Google nel 2025: Sinner irraggiungibile, ma Musetti fa il boom di crescita

Musetti ospite speciale alla Continassa
Il trend delle ricerche web 2025: Musetti registra un +48% di ricerche, Sinner domina per volume (63 milioni). Paolini quinta
Il 2025 si conferma l'anno d'oro del tennis italiano, non solo in campo ma anche nelle tendenze di ricerca sul web. Le classifiche di fine anno di Google dedicate ai termini con il maggior incremento di interesse in Italia vedono i nostri tennisti assoluti protagonisti, con Lorenzo Musetti e Jannik Sinner a guidare un movimento che appassiona sempre di più gli utenti, senza dimenticare Jasmine Paolini.
Al terzo posto della classifica generale (dietro solo ai cantanti Lucio Corsi e Olly) per incremento di ricerche rispetto al 2024 si piazza Lorenzo Musetti. Il dato più interessante riguarda l'incremento percentuale dell'interesse: il tennista toscano ha registrato una crescita del +48% rispetto al 2024, passando da 5,1 milioni a 7.643.100 ricerche.
In questo specifico parametro, Musetti "batte" Jannik Sinner, il cui interesse è cresciuto del +16%. Tuttavia, i numeri assoluti raccontano un'altra storia e confermano l'altoatesino come il re incontrastato del web italiano: nel 2025 il cognome Sinner è stato digitato la cifra monstre di 63.453.000 volte, rendendolo di fatto inavvicinabile per volume di traffico.
A completare il quadro trionfale per la racchetta azzurra c'è Jasmine Paolini, che si piazza al quinto posto tra le tendenze dell'anno. Per l'azzurra il 2025 è stato un anno di consacrazione definitiva: l'impennata di ricerche è legata indissolubilmente ai suoi successi sportivi, su tutti la storica vittoria agli Internazionali di Roma (sia in singolare che in doppio) e l'ingresso stabile nella top ten WTA.
