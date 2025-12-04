Tennis italiano protagonista su Google nel 2025: Sinner irraggiungibile, ma Musetti fa il boom di crescita

A completare il quadro trionfale per la racchetta azzurra c'è Jasmine Paolini, che si piazza al quinto posto tra le tendenze dell'anno. Per l'azzurra il 2025 è stato un anno di consacrazione definitiva: l'impennata di ricerche è legata indissolubilmente ai suoi successi sportivi, su tutti la storica vittoria agli Internazionali di Roma (sia in singolare che in doppio) e l'ingresso stabile nella top ten WTA.