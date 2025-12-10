Nba Cup: Orlando e New York in semifinale, Miami e Toronto ko

Gli Orlando Magic e i New York Knicks sono le prime due squadre qualificate per la Final Four della NBA Cup 2025, nella notte sono andati in scena i due quarti di finale della Eastern Conference. Finisce il cammino di Simone Fontecchio e compagni con i Magic che vincono il derby della Florida contro gli Heat per 117-108 in cui l'azzurro non riesce a siglare punti nei sette minuti di impiego. Grande prova di Desmond Bane, che chiude con 37 punti, ottimo il contributo del rientrante Paolo Banchero (18 punti) e di Jalen Suggs (20). Si qualificano per le semifinali anche i Knicks che espugnano il campo di Toronto per 117-101 con una grande prova di tutto il team, spiccano i 35 punti di Jalen Brunson, i 21 di Josh Hart e la doppia doppia di Karl Anthony Towns (14 punti e 16 rimbalzi). Stanotte ci saranno gli altri due quarti di finale di Western Conference: gli Oklahoma City Thunder attendono i Phoenix Suns, mentre i Lakers ospitano i San Antonio Spurs.