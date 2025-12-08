Sabalenka verso la battaglia dei sessi: "Sono certa che batterò Kyrgios"

Una nuova "Battaglia dei sessi" nel tennis, con Aryna Sabalenka convinta di non avere rivali. Il 28 dicembre a Dubai la nunero 1 del ranking WTA e vincitrice di quattro titoli del Grande Slam affronterà Nick Kyrgios in un match di esibizione uomo-donna: Sabalenka, dopo aver battuto Naomi Osaka ad Atlanta a chi le chiedeva se sarebbe rimasta a guardare l'incontro successivo in programma tra Ben Shelton e Kyrgios, per studiare il gioco dell'australiano (suo rivale a Dubai), la bielorussa non ha avuto dubbi. "So che lo batterò, quindi non ho bisogno di rimanere a guardarlo giocare", ha risposto la campionessa ridendo, tra gli applausi del pubblico.