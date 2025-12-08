Sabalenka verso la battaglia dei sessi: "Sono certa che batterò Kyrgios"

Serena Williams torna a giocare nel 2026? Iscritta alle liste antidoping, ma lei smentisce
Una nuova "Battaglia dei sessi" nel tennis, con Aryna Sabalenka convinta di non avere rivali. Il 28 dicembre a Dubai la nunero 1 del ranking WTA e vincitrice di quattro titoli del Grande Slam affronterà Nick Kyrgios in un match di esibizione uomo-donna: Sabalenka, dopo aver battuto Naomi Osaka ad Atlanta a chi le chiedeva se sarebbe rimasta a guardare l'incontro successivo in programma tra Ben Shelton e Kyrgios, per studiare il gioco dell'australiano (suo rivale a Dubai), la bielorussa non ha avuto dubbi. "So che lo batterò, quindi non ho bisogno di rimanere a guardarlo giocare", ha risposto la campionessa ridendo, tra gli applausi del pubblico.
La sfida Sabalenka-Kyrgios sarà la quarta "Battaglia dei sessi" della storia, dopo quelle del 1973, in cui Bobby Riggs sconfisse Margaret Court e mesi dopo fece lo stesso contro Billie Jean King, e del 1992, quando Jimmy Connors superò Martina Navratilova. Sabalenka arriva al match in ottima forma, mentre Kyrgios (attualmente numero 668) torna dopo una lunga assenza dal circuito.
