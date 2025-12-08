Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Tennis
TENNIS

Sabalenka verso la battaglia dei sessi: "Sono certa che batterò Kyrgios"

La numero uno della classifica Wta pronta all'esibizione del 28 dicembre a Dubai: "Non ho bisogno di guardarlo giocare"

di Redazione
08 Dic 2025 - 12:58

Una nuova "Battaglia dei sessi" nel tennis, con Aryna Sabalenka convinta di non avere rivali. Il 28 dicembre a Dubai la nunero 1 del ranking WTA e vincitrice di quattro titoli del Grande Slam affronterà Nick Kyrgios in un match di esibizione uomo-donna: Sabalenka, dopo aver battuto Naomi Osaka ad Atlanta a chi le chiedeva se sarebbe rimasta a guardare l'incontro successivo in programma tra Ben Shelton e Kyrgios, per studiare il gioco dell'australiano (suo rivale a Dubai), la bielorussa non ha avuto dubbi. "So che lo batterò, quindi non ho bisogno di rimanere a guardarlo giocare", ha risposto la campionessa ridendo, tra gli applausi del pubblico.

Leggi anche

L'annuncio di Paolini: "Sara Errani dal prossimo anno entrerà nel mio team"

La sfida Sabalenka-Kyrgios sarà la quarta "Battaglia dei sessi" della storia, dopo quelle del 1973, in cui Bobby Riggs sconfisse Margaret Court e mesi dopo fece lo stesso contro Billie Jean King, e del 1992, quando Jimmy Connors superò Martina Navratilova. Sabalenka arriva al match in ottima forma, mentre Kyrgios (attualmente numero 668) torna dopo una lunga assenza dal circuito. 

Serena Williams torna a giocare nel 2026? Iscritta alle liste antidoping, ma lei smentisce

1 di 14
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

sabalenka
kyrgios
tennis

Ultimi video

01:25
DICH BERRETTINI POST AUSTRIA 19/11 DICH

Berrettini: "Grande emozione e grande gioia, nel totale una buonissima partita"

00:45
sinner

Sinner fatica sotto il sole di Dubai: inizia la marcia verso l'Australian Open 2026

00:58
DICH VOLANDRI SU PIETRANGELI 1/12 DICH

Volandri: "Pietrangeli"un esempio, il primo a insegnarci a vincer"

03:33
DICH BINAGHI SU PIETRANGELI PER SITO 1/12 DICH

Binaghi: "Pietrangeli è stato per decenni il tennis italiano nel mondo"

00:52
DICH BERTOLUCCI SU PIETRANGELI DICH

Bertolucci: "Pietrangeli, il primo grande nostro eroe tennistico"

04:32
DICH FIGLIO FILIPPO PIETRANGELI 1/12 DICH

Filippo Pietrangeli: "Molto commosso: un onore essere suo figlio"

02:24
DICH MARCO PIETRANGELI SU NICOLA DICH

Marco Pietrangeli: "Papà ha sempre detto quello che pensava, ricordatelo così"

01:30
SRV PIETRANGELI CAPITANO OK SRV

Pietrangeli capitano per sempre: l'impresa in Cile del 1976

01:39
SRV ULTIME PAROLE PIETRANGELI OK SRV

Le frasi iconiche di Pietrangeli: "Sinner? Gajardo", "Coppa Davis cosa di famiglia"

01:39
SRV RICORDO PIETRANGELI OK

Leggenda Pietrangeli, un'ironia sferzante: "Se piove al mio funerale, rimandiamo"

Davide De Zan
01:33
DICH COCCIARETTO PRE DAVIS DICH

Cocciaretto: "Quando giochiamo per l'Italia ci trasformiamo"

02:57
DICH MUSETTI AL PODCAST DELL AJUVE 20/11 DICH

Musetti: "Sinner è Djokovic 2.0, Alcaraz ha più talento ma più alti e bassi"

02:18
DICH FELICIANO LOPEZ (DIR. FINALS COPPA DAVIS) 19/11 DICH

Feliciano Lopez: "Il lavoro della Federtennis italiana è stato enorme"

03:38
DICH VOLANDRI POST AUSTRIA 19/11 DICH

Volandri: "Cobolli ha avuto un approccio strepitoso, Berrettini è fatto per giocare in Davis"

02:57
DICH COBOLLI POST AUSTRIA 19/11 DICH

Cobolli: "Quando metto questa maglia mi trasformo"

01:25
DICH BERRETTINI POST AUSTRIA 19/11 DICH

Berrettini: "Grande emozione e grande gioia, nel totale una buonissima partita"

I più visti di Tennis

Sinner e Laila al Billionaire di Dubai. E Jannik fa la foto con Briatore e Alonso

sinner

Sinner fatica sotto il sole di Dubai: inizia la marcia verso l'Australian Open 2026

L'annuncio di Paolini: "Sara Errani dal prossimo anno entrerà nel mio team"

Alcaraz-Sinner, il duello continua: "Ci rendiamo più forti a vicenda, la nostra una rivalità positiva"

Sinner e Paolini migliori giocatori dell'anno, Cobolli firma l'impresa più bella

Sinner in silenzio dopo la morte di Pietrangeli: il motivo

Notizie del giorno
Vedi tutti
12:58
Sabalenka provoca Kyrgios per la "battaglia dei sessi": "Sono certa che lo batterò"
12:35
Europei in vasca corta, l'Italia conclude con l'oro nella staffetta 4x50 mista
12:34
Greggio durissimo con la Juve: "Dirigenza di incapaci, comprati solo bidoni. Povero Spalletti"
12:31
È già 2026: La Thuile Trail, appuntamento nel cuore dell'estate
12:23
Tennis, ranking Wta: Paolini ottava, avanza Cocciaretto