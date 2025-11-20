Mercedes, Antonelli: "Con Sinner organizzeremo presto una gara di kart"

Antonelli, che domenica scorsa era presente a Torino per la finale contro Alcaraz, ha raccontato a Sky Sport come ha vissuto la vittoria di Sinner: "Abbiamo fatto una bella chiacchierata dopo la gara. È stato il mio primo match di tennis dal vivo in assoluto. È stato bellissimo vederlo vincere, ma soprattutto conoscerlo, perché era da un po’ di tempo che volevo farlo. In realtà, avrei voluto farlo già lo scorso anno ad Abu Dhabi, ma ero malato e non ho avuto questa possibilità".