Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Formula 1
L'ANNUNCIO

Mercedes, Antonelli: "Con Sinner organizzeremo presto una gara di kart"

Lo scorso weekend il pilota della Mercedes aveva conosciuto Jannik dopo la vittoria delle Atp Finals 

di Martino Cozzi
20 Nov 2025 - 10:56

Kimi Antonelli e Jannik Sinner insieme sui kart. Dopo l'incontro avvenuto dopo la finale delle Atp Finals, il pilota della Mercedes e il tennista azzurro si sono dati appuntamento in pista, sui kart, come rivelato dallo stesso Kimi alla vigilia del GP di Las Vegas: "Adesso organizzeremo una giornata sui kart perché so che gli piace. Anche a bordo di una GT sarebbe bello, ma è stato molto piacevole chiacchierare con lui". 

Leggi anche

Leclerc: "Le parole di Elkann? Ho parlato con lui, vuole il massimo"

Antonelli, che domenica scorsa era presente a Torino per la finale contro Alcaraz, ha raccontato a Sky Sport come ha vissuto la vittoria di Sinner: "Abbiamo fatto una bella chiacchierata dopo la gara. È stato il mio primo match di tennis dal vivo in assoluto. È stato bellissimo vederlo vincere, ma soprattutto conoscerlo, perché era da un po’ di tempo che volevo farlo. In realtà, avrei voluto farlo già lo scorso anno ad Abu Dhabi, ma ero malato e non ho avuto questa possibilità".

Visualizza il post su Instagram
 

Sulle possibilità di vittoria a Las Vegas per la Mercedes, Kimi risponde così: "Difficile da dire. Lo scorso anno la macchina andava veramente molto forte qui, però non vuol dire che andremo altrettanto forte questo weekend. Arriviamo comunque da appuntamenti positivi, dove la vettura andava bene, e siamo riusciti a trovare la finestra giusta. Dunque, ci sarà solo da ripetere la stessa cosa anche qui a Las Vegas. Dal canto mio, cercherò di correre il più velocemente e meglio possibile". 

Visualizza il post su Twitter
kimi antonelli
jannik sinner
f1
tennis
las vegas

Ultimi video

00:55
DICH VASSEUR MONZA doppiato

Vasseur: "Ferrari dietro solo alla McLaren, dobbiamo essere positivi"

01:33

Audi svela i colori della sua monoposto di Formula 1

01:34
RULLO MORTE DE ADAMICH SRV

De Adamich, una vita in mezzo ai motori: da pilota e poi in tv

00:24
Tanti auguri Leclerc

Tanti auguri Leclerc

01:00
MCH ASTON MARTIN E ALONSO MCH

Alonso svela la livrea Aston Martin per Austin: spazio alla scienza in pista

00:59
Lego e F1, il dietro le quinte della parata al Gp di Miami

Lego e F1, il dietro le quinte della parata al Gp di Miami

00:33
Relax in barca per Leclerc

Relax in barca per Leclerc

00:40
Sainz e Leclerc "dispersi" in auto per le strade italiane

Sainz e Leclerc "dispersi" in auto per le strade italiane

00:13
Lo spettacolo di Monza sono i tifosi

Lo spettacolo di Monza sono i tifosi

00:10
Tifoso Ferrari "scherza" con Russell

Tifoso Ferrari "scherza" con Russell

00:32
Il casco speciale di Antonelli per Monza

Il casco speciale di Antonelli per Monza

01:23
Piquadro e Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Piquadro e Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

01:29
MCH ENTUSIASMO FERRARI PIAZZA DUOMO 3/9 MCH

Festa Ferrari a Milano: che entusiasmo in Duomo!

00:45
MCH TRAM FERRARI/PUMA

Il tram Ferrari gira per Milano

00:54
DICH HAMILTON MONZA doppiato

Hamilton ammette: "Mi aspettavo una stagione diversa, ma dobbiamo restare fiduciosi"

00:55
DICH VASSEUR MONZA doppiato

Vasseur: "Ferrari dietro solo alla McLaren, dobbiamo essere positivi"

I più visti di Formula 1

Max Verstappen è il sogno di Audi in Formula 1

Di padre in... figlia: a 14 anni Ella Hakkinen entra a far parte dell'Academy McLaren

Tutti i colori di Las Vegas: livree speciali per il GP nella città del gioco d'azzardo

OMP e Bell, la nuova sede a Ronco Scrivia di Racing Force Group

Leclerc: "Le parole di Elkann? Ho parlato con lui, vuole il massimo"

Una nuova McLaren debutta al Gran Premio di Las Vegas

Notizie del giorno
Vedi tutti
13:45
I gol di Isak e Gyokeres, l'esperienza di Lucescu, Bradley ed Elmas: cosa è peggio per gli azzurri?
13:45
Scaroni: "Nuovo stadio? Quando la gente lo vedrà, non penserà al vecchio San Siro"
Il bivio della Juventus
13:38
Il bivio della Juventus
Atalanta, ecco Palladino
13:37
Atalanta, ecco Palladino
13:35
Humana Football Corner: il nuovo tempio degli appassionati di calcio a Milano