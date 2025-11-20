Mercedes, Antonelli: "Con Sinner organizzeremo presto una gara di kart"

Lo scorso weekend il pilota della Mercedes aveva conosciuto Jannik dopo la vittoria delle Atp Finalsdi Martino Cozzi
Kimi Antonelli e Jannik Sinner insieme sui kart. Dopo l'incontro avvenuto dopo la finale delle Atp Finals, il pilota della Mercedes e il tennista azzurro si sono dati appuntamento in pista, sui kart, come rivelato dallo stesso Kimi alla vigilia del GP di Las Vegas: "Adesso organizzeremo una giornata sui kart perché so che gli piace. Anche a bordo di una GT sarebbe bello, ma è stato molto piacevole chiacchierare con lui".
Antonelli, che domenica scorsa era presente a Torino per la finale contro Alcaraz, ha raccontato a Sky Sport come ha vissuto la vittoria di Sinner: "Abbiamo fatto una bella chiacchierata dopo la gara. È stato il mio primo match di tennis dal vivo in assoluto. È stato bellissimo vederlo vincere, ma soprattutto conoscerlo, perché era da un po’ di tempo che volevo farlo. In realtà, avrei voluto farlo già lo scorso anno ad Abu Dhabi, ma ero malato e non ho avuto questa possibilità".
Sulle possibilità di vittoria a Las Vegas per la Mercedes, Kimi risponde così: "Difficile da dire. Lo scorso anno la macchina andava veramente molto forte qui, però non vuol dire che andremo altrettanto forte questo weekend. Arriviamo comunque da appuntamenti positivi, dove la vettura andava bene, e siamo riusciti a trovare la finestra giusta. Dunque, ci sarà solo da ripetere la stessa cosa anche qui a Las Vegas. Dal canto mio, cercherò di correre il più velocemente e meglio possibile".