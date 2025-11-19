Alcaraz rivela: "Io e Sinner ossessionati l'uno dall'altro. Coppa Davis? Arriverà il mio momento"

A proposito dell'altoatesino, la rivalità tra i due è destinata a entrare non solo nella storia del tennis, ma dello sport in generale. A chi gli chiede se pensa che Jannik sia ossessionato da lui, Carlos risponde così: "Credo che sia un'ossessione reciproca. Negli ultimi due anni Sinner ha perso due o tre partite e la maggior parte sono state contro di me. Deve riflettere e pensare a cosa deve perfezionare per battermi. È normale. Per quanto mi riguarda, io ho perso contro più giocatori, ma il mio pensiero è cercare di migliorare e fare in modo che la prossima volta che ci affronteremo sarò un giocatore molto più forte".