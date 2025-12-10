Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

Champions: anche per i media inglesi quello del Liverpool è solo "un rigorino"

10 Dic 2025 - 12:02

Anche la stampa britannica concorda sul fatto che il rigore assegnato al Liverpool, costato la sconfitta all'Inter, sia "apparso debole", conseguenza di un contatto - la trattenuta di Alessandro Bastoni su Florian Wirtz - giudicato "minimo", che difficilmente "in Premier League sarebbe stato sanzionato". Il sito della BBC non solo riporta il giudizio dell'ex Reds Andy Robertson, ma anche quello di diversi altri opinionisti, tutti d'accordo nel ritenere che quello poi trasformato da Dominik Szoboszlai - e deciso dal Var - fosse "un rigorino". "Meritavano quel rigore? Probabilmente no, ma ai tifosi non importerà", ha dichiarato l'ex terzino del Liverpool, Stephen Warnock. Sulla stessa lunghezza d'onda l'ex Milan Clarence Seedorf: "Il difensore non avrebbe dovuto trattenere la maglia, ma è stata sicuramente una decisione leggera". La BBC ricorda come la trattenuta di maglia, di per sé, non sia un fallo; lo diventa quando ha un impatto sull'avversario. "Se c'è un piccolo strappo e l'attaccante cade come se fosse stato tirato a terra, non dovrebbe essere punito con un rigore", si legge sul sito dell'emittente televisiva britannica. "Soft penalty", un rigore leggero: così lo definisce il quotidiano Guardian; per il Times si tratta di un "rigore fortunato". Il tabloid Sun scrive del "grave senso di ingiustizia" subito dall'Inter dopo l'episodio tra Florian Wirtz e Alessandro Bastoni, visto come un "leggero strappo della maglia". Altrettanto netto il giudizio del Mirror, che parla di "decisione contestata". 

Ultimi video

01:59
DICH CONTE PRE BENFICA DICH

Conte: "Massima voglia e concentrazione: il Benfica arriva da ottima prestazione"

01:19
Verso Fiorentina-Dinamo

Verso Fiorentina-Dinamo

01:32
Pulisic, febbre da gol

Pulisic, febbre da gol

02:00
Juve, la difesa soffre

Juve, la difesa soffre

02:24
Stasera Juventus-Pafos

Stasera Juventus-Pafos

02:24
Stasera Benfica-Napoli

Stasera Benfica-Napoli

01:45
Mou carico per il Napoli

Mou carico per il Napoli

02:38
La Dea che fa sognare

La Dea che fa sognare

01:58
La moviola dell'Inter

La moviola dell'Inter

02:00
Inter, brutto k.o.

Inter, brutto k.o.

02:15
DICH CHIVU POST INTER-LIVERPOOL DICH

Chivu: "Abbiamo perso per un episodio, sappiamo che 12 punti non bastano"

01:58
DICH PALLADINO POST ATALANTA-CHELSEA DICH

Palladino: "Non mi spiego i due volti tra campionato e Champions"

00:50
DICH MARESCA POST ATALANTA-CHELSEA DICH

Maresca: "Complimenti Atalanta, da tanti anni grande realtà del calcio europeo"

02:59
DICH DE ROON POST ATALANTA-CHELSEA DICH

De Roon: "Orgogliosi della prestazione, 90 minuti pazzeschi"

02:12
DICH ZAPPACOSTA POST ATALANTA-CHELSEA DICH

Zappacosta: "Una grande vittoria che ci darà slancio anche in campionato"

01:59
DICH CONTE PRE BENFICA DICH

Conte: "Massima voglia e concentrazione: il Benfica arriva da ottima prestazione"

I più visti di Calcio

DICH CHIVU POST INTER-LIVERPOOL DICH

Chivu: "Abbiamo perso per un episodio, sappiamo che 12 punti non bastano"

DICH SPALLETTI SU PAFOS DICH

Spalletti. "Pafos buona squadra, tranne che con il Bayern hanno sempre fatto buona figura"

SRV RULLO PUNTO SCUDETTO POST TORINO-MILAN 08/12 (MUSICATO)

Milan Made in USA: il testa a testa Scudetto con il Napoli continua

Spalletti: "Il Napoli ha fatto i soldi con me"

Spalletti: "Il Napoli ha fatto i soldi con me"

Napoli-Juventus 2-1: gli highlights

Napoli-Juve 2-1: gli highlights

Torino-Milan 2-3: gli highlights

Torino-Milan 2-3: gli highlights

Calcio ora per ora
Vedi tutti
14:16
Coppa d'Africa, Pépé escluso e vittima di razzismo per uno "sfottò" al Marocco
13:36
Caso Salah, Henry attacca: "Sbagliato parlarne in pubblico"
13:01
Fiorentina, Vanoli: "Dobbiamo tirare fuori i valori, devo trovare click in testa giocatori"
12:02
Champions: anche per i media inglesi quello del Liverpool è solo "un rigorino"
11:50
Roma, Angeliño torna tra i convocati dopo più di due mesi